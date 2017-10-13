16:32 13.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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КПП возле Золотого вскоре откроют – "ЛНР"

Уже скоро в зоне проведения на востоке АТО может начать функционировать еще один пункт пропуска.

КПП возле Золотого вскоре откроют –

Так, представители "Луганской народной республики" уже завершили подготовку к открытию пункта въезда/выезда около н.п. Золотое Луганской области. Данные про это распространил т.н. "и. о. главы народной милиции" ЛНР – М. Филипоненко.

Согласно его словам – уже на этой неделе составом саперного подразделения была устроена проверка относительно наличия неразорвавшихся мин, а также элементов боеприпасов - в районе разведения сил номер два Первомайск-Золотое.

Как сообщал УРА-Информ, ранее террористы на Луганщине пытались взорвать местный блокпост.


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