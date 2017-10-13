Гройсман будет штрафовать недобросовестных работодателей

Соответствующие заявление глава правительства сообщил в интервью 5 канала. В частности, он считает, что правительство должно требовать от работодателей оформлять всех людей на работу официально. Поскольку, это уже не то время, когда наемного работника воспринимали как раба без прав и без документов. В связи с этим премьер обещает драконовские штрафы за неофициальное трудоустройство.

"Пока что мы их даже не внедряли, потому что это десятки и сотни тысяч гривен, если найдем неоформленного работника. Мы боремся за будущее человека, который сегодня работает. Он работает, получает зарплату, за него должны быть заплачены взносы в Пенсионный фонд, и он должен спокойно смотреть в будущее", – отметил Гройсман.

Также глава правительства заметил, что работодатели скрывающие занятость человека, делают его бедным в будущем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Гройсман уверен, что достичь 5% роста ВВП в следующем году можно. Сейчас очень важно, чтобы страна увеличила рост национальной экономики. На сегодняшний день мы растем на три процента в год, я имею в виду в 2018 году.