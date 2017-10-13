18:20 13.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Госкино решило запретить показ еще трех российских кинофильмов

Решение относительно запрета кинофильмов принято согласно статье 15 ЗУ "О кинематографии".

Госкино решило запретить показ еще трех российских кинофильмов

Так, Госагентство по вопросам кино приняло решение о запрете показа еще трех российских кинофильмов. Про это речь идет в сообщении пресс-службы данного ведомства.

Известно, что 13 октября 2017 г. Госагентство Украины по вопросам кино решило аннулировать удостоверение на право демонстрирования и отменило госрегистрацию т/фильмов "Мои чужие дети" (режиссер Нетецкий), а также картину "Звонок из прошлого" (реж. Васьковский) и "Любовь не обманешь" (Задворный). Также известно, что решение принято согласно статтье 15 ЗУ "О кинематографии".

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве планировали снять украинско-итальянский фильм.


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