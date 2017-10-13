Госкино решило запретить показ еще трех российских кинофильмов

Так, Госагентство по вопросам кино приняло решение о запрете показа еще трех российских кинофильмов. Про это речь идет в сообщении пресс-службы данного ведомства.

Известно, что 13 октября 2017 г. Госагентство Украины по вопросам кино решило аннулировать удостоверение на право демонстрирования и отменило госрегистрацию т/фильмов "Мои чужие дети" (режиссер Нетецкий), а также картину "Звонок из прошлого" (реж. Васьковский) и "Любовь не обманешь" (Задворный). Также известно, что решение принято согласно статтье 15 ЗУ "О кинематографии".

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве планировали снять украинско-итальянский фильм.