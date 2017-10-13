Германия готова передать Украине 100 списанных поездов

По словам главы правительства, Deutsche Bahn готов рассмотреть возможность передачи "Укрзализныце" по остаточной стоимости 100 подержанных региональных дизель-поездов.

Через неделю в Германию планируют отправить специалистов Мининфраструктуры и "Укрзализныци" для детальной проработки этого вопроса и определения стоимости переоборудования.

Напомним, ранее министр заявлял, что даже списанные немецкие электрички в гораздо лучшем состоянии, чем имеющиеся украинские.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", "Укрзализныця" хочет разделить пассажирские перевозки дальнего следования на три ценовые категории: комфорт, стандарт и эконом. В "Укрзализныци" считают, что такая сегментация позволит населению сознательно подходить к выбору поезда, в котором они будут путешествовать.