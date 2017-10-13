14:19 13.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Германия готова передать Украине 100 списанных поездов

Германия готова рассмотреть возможность передачи Украине 100 подержанных дизель-поездов с кондиционерами и вакуумными туалетами по остаточной стоимости. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Германия готова передать Украине 100 списанных поездов

По словам главы правительства, Deutsche Bahn готов рассмотреть возможность передачи "Укрзализныце" по остаточной стоимости 100 подержанных региональных дизель-поездов.

Через неделю в Германию планируют отправить специалистов Мининфраструктуры и "Укрзализныци" для детальной проработки этого вопроса и определения стоимости переоборудования.

Напомним, ранее министр заявлял, что даже списанные немецкие электрички в гораздо лучшем состоянии, чем имеющиеся украинские.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", "Укрзализныця" хочет разделить пассажирские перевозки дальнего следования на три ценовые категории: комфорт, стандарт и эконом. В "Укрзализныци" считают, что такая сегментация позволит населению сознательно подходить к выбору поезда, в котором они будут путешествовать.


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