Германия готова передать Украине 100 списанных поездов

Германия готова рассмотреть возможность передачи Украине 100 подержанных дизель-поездов с кондиционерами и вакуумными туалетами по остаточной стоимости. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
По словам главы правительства, Deutsche Bahn готов рассмотреть возможность передачи "Укрзализныце" по остаточной стоимости 100 подержанных региональных дизель-поездов.
Через неделю в Германию планируют отправить специалистов Мининфраструктуры и "Укрзализныци" для детальной проработки этого вопроса и определения стоимости переоборудования.
Напомним, ранее министр заявлял, что даже списанные немецкие электрички в гораздо лучшем состоянии, чем имеющиеся украинские.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", "Укрзализныця" хочет разделить пассажирские перевозки дальнего следования на три ценовые категории: комфорт, стандарт и эконом. В "Укрзализныци" считают, что такая сегментация позволит населению сознательно подходить к выбору поезда, в котором они будут путешествовать.