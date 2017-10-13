Генпрокуратура вызвала на допрос Захарченко

Бывший министр должен явился к следователю к девяти часам утра 17 октября. Текст соответствующей повестки был опубликован на сайте ГПУ.

В ней, в частности, сказано, что Захарченко Виталий Юрьевич, в соответствии с требованиями статей 133, 135 Уголовного Кодекса Украины должен

явиться в кабинет № 307 управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины по адресу улица Борисоглебская, 18.

Следователи вызывают его для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 42014000000000416 от 21.05.2014 , в частности, для допроса в качестве подозреваемого.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генеральная прокуратура Украины также вызвала бывшего президента Украины Виктора Януковича на допрос. Допрос назначен на 17 октября. Януковича вызвали для допроса в качестве подозреваемого.