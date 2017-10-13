Генпрокуратура вызвала на допрос Януковича

Он должен явится в прокуратуру 17 октября у 11 часам утра. Текст соответствующей повестки был опубликован на сайте ГПУ в пятницу утром, 13 октября.

В нем, в частности, сказано, что Януковичу Виктору Федоровичу в соответствии с требованиями статей 133, 135 Уголовного Кодекса Украины, необходимо явиться в кабинет № 307 управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины по адресу: город Киев, улица Борисоглебская, 18.

Его вызывают для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 42014000000000416 от 21.05.2014 , в частности, для допроса в качестве подозреваемого, - говорится в тексте повестки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Оболонский районный суд Киева перенес заседание по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича 19 октября 2017 года. В частности, заседание суда по делу о государственной измене Януковича перенесли в связи с неявкой его адвоката Максима Герасько. Также сообщается, что он до сих пор находится в Ростове, где проживает Янукович.