11:15 12.10.2017 | Общество | Новости
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Во Вьетнаме после наводнения сошли оползни, погибли около 40 человек

Во Вьетнаме, где уже неделю бушуют проливные дожди, образовалось наводнение.

Во Вьетнаме после наводнения сошли оползни, погибли около 40 человек

В результате стихийного бедствия в некоторых районах сошли оползни, которые унесли жизни 37 человек. Еще 40 человек пропали без вести.

Как сообщает AFP со ссылкой на управление по борьбе со стихийными бедствиями Вьетнама, больше всего от стихии пострадала северная провинция Хоа Бинь. Тут, по последним данным, 11 погибших и 21 пропавших без вести.

При этом местные власти заявили, что мобилизуют все силы для поиска пропавших без вести. Вместе с тем Агентство по борьбе со стихийными бедствиями Вьетнама сообщило, что за несколько дней на территории страны выпало 400 миллиметров осадков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за последние сутки среду, 11 октября, количество жертв лесных пожаров в Калифорнии значительно выросло. Местные власти сообщают, что в результате пожаров погибли еще четыре человека. Таким образом, по состоянию на утро четверга число жертв пожаров в Калифорнии достигло 21 человека.


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