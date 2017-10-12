04:00 12.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине появился новый профессиональный праздник

Кабинет министров Украины одобрил решение ввести новый профессиональный праздник. Теперь граждани Украины будут ежегодно, 19 июня, отмечать День фермера.

В Украине появился новый профессиональный праздник

Соответствующий проект указа президента сегодня, 11 октября, одобрили на заседании правительства.

"Указ президента вступит в силу со дня его опубликования", - отметили в пресс-службе Минагрополитики. 

В сообщении министерства аграрной политики и продовольствия также сказано, что дата была выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 2003 году был принят Закон Украины "О фермерском хозяйстве".

Кстати, с 1993-го его отмечают ежегодно в третье воскресенье ноября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Виктор Шеремет был назначен заместителем министра аграрной политики и продовольствия по вопросу развития фермерского хозяйства.  Ассоциация фермеров Украины единогласным решением предложила Кабмину кандидатуру Шеремета Виктора Васильевича на должность ответственного по вопросам фермерского хозяйства в Украине.


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