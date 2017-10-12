В Украине появился новый профессиональный праздник

Соответствующий проект указа президента сегодня, 11 октября, одобрили на заседании правительства.

"Указ президента вступит в силу со дня его опубликования", - отметили в пресс-службе Минагрополитики.

В сообщении министерства аграрной политики и продовольствия также сказано, что дата была выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 2003 году был принят Закон Украины "О фермерском хозяйстве".

Кстати, с 1993-го его отмечают ежегодно в третье воскресенье ноября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Виктор Шеремет был назначен заместителем министра аграрной политики и продовольствия по вопросу развития фермерского хозяйства. Ассоциация фермеров Украины единогласным решением предложила Кабмину кандидатуру Шеремета Виктора Васильевича на должность ответственного по вопросам фермерского хозяйства в Украине.