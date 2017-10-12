В Украине появился новый профессиональный праздник

Кабинет министров Украины одобрил решение ввести новый профессиональный праздник. Теперь граждани Украины будут ежегодно, 19 июня, отмечать День фермера.
Соответствующий проект указа президента сегодня, 11 октября, одобрили на заседании правительства.
"Указ президента вступит в силу со дня его опубликования", - отметили в пресс-службе Минагрополитики.
В сообщении министерства аграрной политики и продовольствия также сказано, что дата была выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 2003 году был принят Закон Украины "О фермерском хозяйстве".
Кстати, с 1993-го его отмечают ежегодно в третье воскресенье ноября.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Виктор Шеремет был назначен заместителем министра аграрной политики и продовольствия по вопросу развития фермерского хозяйства. Ассоциация фермеров Украины единогласным решением предложила Кабмину кандидатуру Шеремета Виктора Васильевича на должность ответственного по вопросам фермерского хозяйства в Украине.