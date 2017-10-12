В сети нарастает возмущение деятельностью Vodafone в ОРДЛО

Украинцы в социальных сетях уличили телекоммуникационную компанию Vodafone не только в работе на территория Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем так называемых "ДНР" и "ЛНР", но и в сотрудничестве с самоназначенными властями. Посты об этом уже опубликовали общественные активисты Роман Шевчук и Юрий Климов, в комментариях возмущенные граждане призывают принять меры в отношении компании.

Поводом для возмущения стали сообщения о неполадках мобильной связи МТС на территории, неподконтрольной Украине, и реакция на эти новости со стороны компании. Следом за сообщением о пропавшей связи и повреждении оптической магистрали, озвученном на "официальной" странице "министерства связи ДНР", в местной прессе появились и сообщения о работе специалистов МТС над устранением проблемы.

И это не первая волна возмущения, вызванная деятельностью компании, так как Vodafone это единственный оператор , чье оборудование работает на неподконтрольных территориях. В марте в прессе появилась информация от народного депутата Алены Шкрум, что компания Vodafone обратилась к комитету Рады по вопросам региональной политики за разрешением вести предпринимательскую деятельность на территории ОРДЛО.

В то же время пресс-секретарь оператора Виктория Павловская опровергла эту информацию, заверив, что Vodafone не обращался с подобными просьбами к нардепам. Примерно в то же время в прессе появилось заявление компании о том, что она не ведет деятельности на территории ОРДЛО, а сеть МТС там работает в автономном режиме.

Отметим, что украинский оператор МТС сменил бренд на Vodafone в октябре 2014 года, после установления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей незаконной власти, где связь, фактически, осталась под брендом МТС.

Источник: kp.ua