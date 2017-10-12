В поездах "Укрзализныци" будут кормить

Соответствующие заявление сообщил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов в своем микроблоге в Twitter. В частности, он утверждает, что пассажирам предложат первые блюда, сэндвичи, снеки и десерты.

"И компот! В ноябре предложим сервис полноценного питания в ночных поездах. В меню – первые блюда, сэндвичи, снеки, десерты", – написал он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфорнм", публичное акционерное общество "Укрзализныця" на День украинской армии запустит дополнительный состав. Состав под № 197/198 будет курсировать в направлении Киев-Ковель вплоть до 16 октября.