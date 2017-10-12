В Николаеве сезон отопления стартует 13 октября

В Николаеве сезон отопления начнется 13 октября 2017 г. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Николаевского горсовета. Как выяснилось - 11 октября исполком городского совета Николаева решил начинать отопительный сезон – но только для объектов культурной сферы - с 13 октября.

Все представители исполкома поддержали решение, согласно которому представителям ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" и "Николаевской ТЭЦ", а также главам предприятий и организаций города, у которых есть котельные, было позволено и поручено обеспечить запуск тепла на объекты социальной, а также культурной сферы.

Как сообщал УРА-Информ, отопительный сезон стартовал в Житомире.