12:20 12.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Николаеве сезон отопления стартует 13 октября

13-го октября сезон отопления стартует в бюджетных учреждениях города Николаев.

В Николаеве сезон отопления стартует 13 октября

В Николаеве сезон отопления начнется 13 октября 2017 г. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Николаевского горсовета. Как выяснилось - 11 октября исполком городского совета Николаева решил начинать отопительный сезон – но только для объектов культурной сферы - с 13 октября.

Все представители исполкома поддержали решение, согласно которому представителям ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" и "Николаевской ТЭЦ", а также главам предприятий и организаций города, у которых есть котельные, было позволено и поручено обеспечить запуск тепла на объекты социальной, а также культурной сферы.

Как сообщал УРА-Информ, отопительный сезон стартовал в Житомире.


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