16:22 12.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кропивницком отопительный сезон стартует 17 октября

Сегодня – 12 октября - исполком Кировоградского горсовета уже одобрил решение относительно стартеа отопительного сезона в н.п. Кропивницкий.

В Кропивницком отопительный сезон стартует 17 октября

Так, сезон отопления в населенном пункте стартует с 17-го октября. Такие данные в рамках заседания исполкома распространил глава городского управления ЖКХ - Виктор Кухаренко. Согласно его заявлению – за три дня – с 14-го октября – в н.п. Кропивницкий ожидается среднесуточная температура ниже восьми градусов. А по всем нормам закона – в городе в такой ситуации должны начинать сезон отопления.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве отопление уже включили в детсадах, а также в прочих объектах социальной сферы.


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