В Кропивницком отопительный сезон стартует 17 октября

Так, сезон отопления в населенном пункте стартует с 17-го октября. Такие данные в рамках заседания исполкома распространил глава городского управления ЖКХ - Виктор Кухаренко. Согласно его заявлению – за три дня – с 14-го октября – в н.п. Кропивницкий ожидается среднесуточная температура ниже восьми градусов. А по всем нормам закона – в городе в такой ситуации должны начинать сезон отопления.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве отопление уже включили в детсадах, а также в прочих объектах социальной сферы.