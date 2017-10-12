В четырех регионах Украины замечены новые вспышки АЧС

Так, недавно были зафиксировали новые новые случаи африканской чумы свиней – сразу в четырех украинских регионах. Речь про это идет в сообщении Госслужбы страны по вопросам безопасности продуктов и вопросам защиты потребителей.

Известно, что новые факты АЧС замечены в личных домохозяйствах в с. Тараканов, что на Ровенщине, а также в селе Посухов в Винницкой области, в с. Коржовое (Луганщина) и на предприятии "Пшеничное", что в Одесской области. При исследовании проб был поставлен диагноз – АЧС.

Как сообщал УРА-Информ, вспышка АЧС ранее замечена на Херсонщине.