11:29 12.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В четырех регионах Украины замечены новые вспышки АЧС

АЧС уже заметили в Ровенской области, а также в Винницкой, на Одесчине и Луганщине.

В четырех регионах Украины замечены новые вспышки АЧС

Так, недавно  были зафиксировали новые новые случаи африканской чумы свиней – сразу в четырех украинских регионах. Речь про это идет в сообщении Госслужбы страны по вопросам безопасности продуктов и вопросам защиты потребителей.

Известно, что новые факты АЧС замечены в личных домохозяйствах в с. Тараканов, что на Ровенщине, а также в селе Посухов в Винницкой области, в с. Коржовое (Луганщина) и на предприятии "Пшеничное", что в Одесской области. При исследовании проб был поставлен диагноз – АЧС.

Как сообщал УРА-Информ, вспышка АЧС ранее замечена на Херсонщине.


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