В четверг в Украине дождливо, но относительно тепло

В связи с чем погоду на больше части областей, кроме южных, будут определять атмосферные фронты, несущие дожди различной интенсивности. Так небольшой дождь ожидается ночью в северных регионах, в Полтавской и Харьковской областях – умеренный дождь. На юге и в большинстве западных областей без осадков.

Ветер преимущественно западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 12-17 теплых градусов.

В Киеве сегодня днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 8-10 теплых градусов. Днем потеплеет до 13-15 градусов.

На западе Украины нем осадков не предвидится. Только в Волынской и Ровенской областях местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит 6-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 12-20 градусов.

На севере страны в четверг днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла. Днем потеплеет до 10-17 градусов.

В центральных регионах днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 11-18 градусов.

На востоке Украины сегодня днем также пройдет небольшой дождь. Ночью термометры покажут от 3-9 градусов тепла. Днем будет от 10 до 16 градусов со знаком плюс.

На юге Украины сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 5-11 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 14-21 градуса.

В Крыму сегодня также без осадков. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля. Днем потеплеет до 15-20 теплых градусов.