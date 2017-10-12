17:21 12.10.2017 | Общество | Новости
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В 2017 году от авианалетов в Афганистане погибло более 200 человек

В течении января-сентября месяца 2017 года в результате налетов авиации войск коалиции альянса и правительственных войск Афганистана погибло 205 мирных жителя. Об этом передает информационное агентство Reuters.

В 2017 году от авианалетов в Афганистане погибло более 200 человек

Согласно информации источника, большинство мирных пали жертвами во время бомбардировок ВВС Афганистана, треть всех погибших пострадала в результате авиаатак демократической коалиции. Более 70 процентов жертв женщины и дети.

Спецпредставитель ООН по защите детей Вирджиния Гамбиа утверждает, что в течении 2017 года в ходе боевых действий по всему миру, особенно в Сирии, Ираке, Афганистане, Судане погибло или ранено более восьми тыс детей.

Особенному риску поддаются мирные жители Йемена и Сирии, где уже на протяжении нескольких лет идет гражданская война, а также противостояние против различных исламистов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Афганистане террорист-смертник активировал пояс Шахида при атаке на конвой НАТО. 


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