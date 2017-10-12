В 2017 году от авианалетов в Афганистане погибло более 200 человек

Согласно информации источника, большинство мирных пали жертвами во время бомбардировок ВВС Афганистана, треть всех погибших пострадала в результате авиаатак демократической коалиции. Более 70 процентов жертв женщины и дети.

Спецпредставитель ООН по защите детей Вирджиния Гамбиа утверждает, что в течении 2017 года в ходе боевых действий по всему миру, особенно в Сирии, Ираке, Афганистане, Судане погибло или ранено более восьми тыс детей.

Особенному риску поддаются мирные жители Йемена и Сирии, где уже на протяжении нескольких лет идет гражданская война, а также противостояние против различных исламистов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Афганистане террорист-смертник активировал пояс Шахида при атаке на конвой НАТО.