13:54 12.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Силовикам АТО предоставили зимнюю одежду

В районе проведения на востоке страны АТО силовики уже обеспечены самыми необходимыми теплыми вещами. 

Силовикам АТО предоставили зимнюю одежду

Об этом в процессе интервью для издания Минобороны "Народная армия" поведал глава управления вещевого обеспечения Тыла ВСУ - полковник Ю. Гусляков. Согласно его словам – плановая поставка образцов формы на зиму на склады стартовала еще в августе 2017 г.

Согласно плану обеспечения – одежда на зиму прежде всего должна быть доставлена в воинские части, выполняющие военные задачи в зоне АТО. Эта задача была выполнена – подчеркнул Гусляков.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе террористы недавно усилили обстрелы позиций украинских силовиков АТО.


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