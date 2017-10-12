Силовикам АТО предоставили зимнюю одежду

Об этом в процессе интервью для издания Минобороны "Народная армия" поведал глава управления вещевого обеспечения Тыла ВСУ - полковник Ю. Гусляков. Согласно его словам – плановая поставка образцов формы на зиму на склады стартовала еще в августе 2017 г.

Согласно плану обеспечения – одежда на зиму прежде всего должна быть доставлена в воинские части, выполняющие военные задачи в зоне АТО. Эта задача была выполнена – подчеркнул Гусляков.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе террористы недавно усилили обстрелы позиций украинских силовиков АТО.