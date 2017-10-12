На Луганщине выявлены останки шести террористов

Вероятно – это останки, принадлежащие диверсионно-разведывательной группе боевиков. Эти данные распространила пресс-служба прокуратуры Луганщины. Согласно данным – останки тел были одеты в камуфляжную одежду. Их обнаружили на глубине примерно два метра. Затем выяснилось, что умершие - вероятно, представители разведывательной группы вооруженных формирований, которые в 2014 г. погибли при военном столкновении с силовиками АТО.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе террористы недавно удвоили число своих обстрелов по позициям силовиков АТО.