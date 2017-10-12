Крымские татары жалуются на избиения

Пятеро из девяти задержанных 11-го октября в Бахчисарае крымских татар жалуются на избиения их силовиками. Про это рассказала адвокат Лиля Гемеджи.

Согласно ее сообщению - активисты от организации "Крымская солидарность" уже прошли судебно-медицинскую экспертизу, а также уже подали заявление в полицию. Также она подчеркнула, что среди пострадавших на данный момент - инвалид третьей группы. Известно, что на данном этапе в аннексированном Крыму, в н.п. Бахчисарай, 11 октября в жилищах крымских татар-мусульман силовики провели обыски. По итогам 15 крымских татар задержали.

Как сообщал УРА-Информ, права крымских татар обещала отстаивать Турция.