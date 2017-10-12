02:00 12.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Картина да Винчи выставлена на аукцион за 100 млн долларов

На аукционе Christie's в Нью-Йорке картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи будет выставлена за сумму около 100 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Time.

Картина да Винчи выставлена на аукцион за 100 млн долларов

Полотно написано маслом и представляет собой портрет Иисуса Христа. Оно является одной из последних работ итальянского гения.

Предполагается, что написана была картина в XVI веке для французского королевского дома. Однако позднее, после свадьбы Карла I на французской принцессе Генриетте Марии, полотно "переехало" в Англию.

Далее картина вновь вернулась во Францию, где стала частью коллекции короля Карла II.

Последнее упоминание об этой картине датируется 1958 года, когда ее выставляли на аукцион, но картина загадочно исчезла.

Впоследствии полотно появилось на аукционе в 2005 году, когда были исследованы ее происхождения и авторство. Теперь картину продадут снова.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", голливудский актер Джим Керри открыл персональную выставку живописных работ в Лас-Вегасе в США.


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