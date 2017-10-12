Четырем чиновникам Минобороны сообщено о подозрении

Соломенский районный суд города Киева в четверг, 12 октября, объявил о подозрении четырем должностным лицам Министерства обороны Украины.
Их подозревают в создании коррупционной схемы в министерстве. Как сообщает пресс-служа Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 2017 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины подозревают чиновников в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Так, о подозрении сообщено заместителю министра и директору Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов, которые были задержаны во время проведения следственных действий.
Еще двое подозреваемых - сотрудник одного из отделов Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны Украины.
Сейчас суд решает вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Соломенском районном суде рассматривается дело о коррупции в Министерстве обороны. Чиновников подозревают в растрате 149 миллионов гривен.