Болгария не имеет претензий к украинскому закону об образовании

С принятием нового Закона "Об образовании" для болгарского меньшинства несколько меньше изменяется, чем, для венгерской или румынской. Потому что школы с обучением на болгарском уже давно работают по правилам, которые прописаны сейчас.

В результате проведения круглого стола, присутствовали представители болгарского меньшинства Одесской, Запорожской, Кировоградской и Николаевской областей.

Они отметили, что заложенный в Закон подход, когда в начальных классах дети учатся на родном языке. А в базовой и старшей школе - государственной, является наиболее продуктивным для изучения обоих языков.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посола Республики Болгария Красимира Минчева , дети должны учить государственный язык.

Проблема лишь в отсутствии квалифицированных учителей с болгарского языка и учебников.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во время сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдут прения по поводу украинского закон "Об образовании". Согласно информации ведомства, с подобной инициативой выступили представители Венгрии, которые считают, что новый закон ущемляет права этнического венгерского меньшинства на получение образование на родном языке.