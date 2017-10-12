Боевики удвоили количество обстрелов украинских позиций на Донбассе

Количество обстрелов со стороны противника существенно возросло. Боевики практически вдвое увеличили количество обстрелов на Донецком направлении.

В результате боевых действий один украинский воин получил пулевое ранение. На данный момент пострадавший находится в военно-медицинском лечебном учреждении. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Потери врага уточняются.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, после шести часов вечера дважды в долговременным огнем противника из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия оказались наши укрепления у Авдеевки, Майорская, шахты Бутовка. Четыре раза враг из пулеметов и стрелкового оружия бил по защитниках Песков. Кроме того, в конце дня оккупанты применяли пулеметы неподалеку зайцев и Невельского.

На Приморском направлении вечером боевики из 82-миллиметровых минометов и различных видов гранатометов били по укреплениям сил АТО возле Марьинки, Водяного, Широкино. А из БМП противник дважды был по Новотроицкому.

Неспокойно было и на Луганском направлении. Здесь оккупанты дважды обстреливали защитников Крымского, применяя при этом танк, минометы калибра 82 миллиметра, противотанковые гранатометы. Также дважды, уже ночью, под огнем пехотного вооружения боевиков оказались укрепления украинской армии на подступах к Новоалександровки.

Напомним, поссийские наемные войска за прошедшие сутки 15 раз нарушили перемирие. В ответ Вооруженные силы Украины вынуждены были девять раз открывать ответный огонь. В результате боевых действий четверо военнослужащих получили ранения.