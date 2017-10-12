Апелляционный суд восстановил в должности Будника

Решение было принято еще 2 октября, однако было обнародовано только 11 октября. Как сказано в Едином реестре судебных решений, постановление обжалованию не подлежит.

При этом в решение суда сказано, что ходатайство и постановления следственного судьи, доводы о наличии существования рисков незаконного влияния на свидетелей в уголовном дела, уничтожение или сокрытие документов, имеющих доказательственное значение в производстве и тем самым препятствие уголовному производству, в большей степени основываются на предположениях, что является, по мнению коллегии судей, недопустимым. Каких-либо доказательств в пользу существования указанных выше рисков, как считает Апелляционный суд, стороной обвинения не представлено.

Напомним, как сообшал УРА-Информ, Печерский районный суд отстранил Будника от должности после того, как его и посредника 22 августа задержали на взятке в 96 тысяч гривен. 28 августа суд арестовал Будника, позже он вышел под залог в 128 тысяч гривен.