За прошедшие сутки четверо военнослужащих получили ранения

В ответ Вооруженные силы Украины вынуждены были девять раз открывать ответный огонь. В результате боевых действий четверо военнослужащих получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, в конце минувших суток в районе проведения АТО обстановка не претерпела существенных изменений, поскольку на луганском направлении начиная с четырех часов дня и до семи часов вечера боевики четыре раза из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия били по опорным пунктам у Новоалександровки.

Украинские военнослужащие жестко отвечали противнику из пехотного вооружения. В результате такого противостояния, около шести часов вечера получил ранение один украинский военный. Кроме того под вражеским огнем вечером оказались защитники Трехизбенки.

На донецком направлении около шести часов вечера в результате обстрела украинских позиций из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета, неподалеку Зайцево получил ранения еще один украинский боец. Также, ночью вражеский пулемет работал неподалеку Майорска.

На приморском направлении, по уточненным данным, во время обстрела укреплений сил АТО получили ранения двое защитников Широкино. После чего уже вечером противник открыл огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Старогнатовки и Талаковки.

Напомним, за прошедшие сутки российские наемные войска и подчиненные им боевики 12 раз нарушали перемирие. Украинские военные восемь раз открывали ответный огонь. В результате боевых действия двое украинских военнослужащих получили ранения. Еще двое получили боевые травмы.