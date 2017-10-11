18:38 11.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Запорожье сезон отопления может стартовать в ноябре

В бюджетных учреждениях н.п. Запорожье отопление может быть включено с 16-17 октября.

В Запорожье сезон отопления может стартовать в ноябре

Так, отопительный сезон в н.п. Запорожье может стартовать в ноябре. Такое сообщение недавно поступило от главы концерна "Городские тепловые сети" – А. Грека. Такие сведения недавно распространил "Первый Запорожский".

Согласно его словам – будут оценивать погодные условия. Согласно предварительным данным, может случиться так, что тепло будет держаться до конца месяца, а поэтому отопление будет включено только с начала ноября. Однако в бюджетных учреждениях отопление подключать готовы уже с 16-17 октября - добавил Грек.

Как сообщал УРА-Информ, сезон отопления стартовал в Житомире и Ровно.


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