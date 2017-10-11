01:00 11.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине до конца года могут заработать ресурсные центры по проекту инклюзивного образования

Марина Порошенко заявила, что до конца года могут заработать ресурсные центры по проекту инклюзивного образования. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

В Украине до конца года могут заработать ресурсные центры по проекту инклюзивного образования

Первые инклюзивные центры появятся в регионах, которые присоединились к проекту. Сейчас уже разрабатываются методики при центрах в Житомирской и Днепропетровской областях.

По словам первой леди, до конца года мы уже увидим первые примеры работы медиатек на базе проекта об инклюзивном образовании.

Есть два направления открытия инклюзивных ресурсных центров: на базе школ или отдельно. Реформа децентрализации предполагает изменение качества образовательного пространства.

На инклюзивное образование на следующий год закладывается 500 млн гривен средств. В этом году на инклюзивное образование также уже выделены средства.

Добавим, что были разработаны проекты для медиатек и ресурсных комнат для детей с особенностями развития.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение с Украиной.

 


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