В Украине до конца года могут заработать ресурсные центры по проекту инклюзивного образования

Первые инклюзивные центры появятся в регионах, которые присоединились к проекту. Сейчас уже разрабатываются методики при центрах в Житомирской и Днепропетровской областях.

По словам первой леди, до конца года мы уже увидим первые примеры работы медиатек на базе проекта об инклюзивном образовании.

Есть два направления открытия инклюзивных ресурсных центров: на базе школ или отдельно. Реформа децентрализации предполагает изменение качества образовательного пространства.

На инклюзивное образование на следующий год закладывается 500 млн гривен средств. В этом году на инклюзивное образование также уже выделены средства.

Добавим, что были разработаны проекты для медиатек и ресурсных комнат для детей с особенностями развития.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение с Украиной.