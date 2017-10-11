В среду в Украине немного потеплеет, но в большинстве областей пройдут дожди

В западных областях, днем также и в северных, Винницкой областях ожидается дождь, на остальной территории - без осадков. Ночью и утром в южной части местами туман.

Ветер юго-западный, 7-12 метров на секунду. В западных областях местами порывы 15-20 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 11-16 теплых градусов.

В Киеве сегодня днем возможен дождь. Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов тепла. Днем потеплеет до 12-14 градусов.

На западе Украины также дождь. Ночная температура воздуха удержится в пределах 2-8 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 9-17 градусов.

На севере страны в среду пройдет днем дождь. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 9-16 теплых градусов.

В центре Украины сегодня без осадков, только в Винницкой области днем местами дождь. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 12-17 градусов.

На востоке страны сегодня синоптики осадков не обещают. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла. Днем будет от 12 до 17 теплых градусов.

На юге Украины , без осадков, ночью и утром местами туман. Ночью столбики термометров покажут от 3 до 9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 13-19 градусов.