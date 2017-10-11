15:21 11.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ровно по причине АЧС уничтожили всех свиней на ферме

Целое поголовье свиней, а именно  - 55 животных, недавно уничтожили в с. Тараканов, что на Ровенщине.

В Ровно по причине АЧС уничтожили всех свиней на ферме

Так, 55 свиней были уничтожены в Дубенском районе – по причине вируса АЧС. Такие данные распространило Госпродпотребслужбы региона. Согласно данным – к ветеринарам недавно обратился местный фермер.

После прибытия специалистов на ферму оказалось, что 22 свиньи уже умерли, а 33 - еще живы. Эксперты вскоре подтвердили, что свиньи больны АЧС. Животных пришлось уничтожить.

Как сообщал УРА-Информ, очередные вспышки АЧС были зафиксированы в двух областях Украины – в Полтавской, а также в Житомирской. Такие данные распространяла Госслужба по безопасности продуктов питания.


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