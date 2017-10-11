13:13 11.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ровно и Житомире стартует сезон отопления

Отопительный сезон в н.п. Житомир стартует 11-го октября.

В Ровно и Житомире стартует сезон отопления

Данное решение уже приняли на внеочередном заседании исполкома Житомирского горсовета. Такие данные распространили недавно в пресс-службе указанного ведомства. Согласно сообщению – данный шаг было решено сделать по причине серьезного снижения температуры в течение последних дней.

Поэтому в госсовете решили дать тепло в дома жителей Житомира и Ровно. Тем более –котельные на 100% готовы к началу отопления. В Ровно же о старте отопительного сезона отдал распоряжение мэр города Владимир Хомко.

Как сообщал УРА-Информ, в столице уже стартовал отопительный сезон – с девятого октября.


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