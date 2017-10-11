10:59 11.10.2017 | Общество | Новости
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В ООН назвали страны с наибольшим числом смертных казней

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш рассказал о лидерах по количеству смертных казней в разных странах.

В ООН назвали страны с наибольшим числом смертных казней

Соответствующие сведения сообщает Центр новостей ООН

По его словам, наибольшее число казней в 2016 году произошло в Китае, Иране, Саудовской Аравии и Ираке. Однако, по меньшей мере 170 стран запретили или прекратили казни. К примеру, в сентябре Гамбия и Мадагаскар - сделали важные шаги в направлении окончательной отмены смертной казни.

"В 2016 году число казней по всему миру снизилось на 37% по сравнению с предшествовавшим годом. Сегодня 87% казней приходится на четыре страны", - отметил Гутерриш.

Также Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что в соответствии с международными стандартами в области прав человека приведение в исполнение смертного приговора должно быть "прозрачным. Многие страны нарушают свои международные обязательства, скрывая информацию от семьи казненного, добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", террористическая группировка "Исламское государство" обезглавила 200 местных жителей, которые пытались бежать в более безопасные города.


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