11:37 11.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В НАБУ назвали количество расследованных ведомством производств

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляют досудебное расследование в 410 уголовных процессах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В НАБУ назвали количество расследованных ведомством производств

По информации ведомства, в сентябре детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении 23 лицам.

Примечательно, что  в отношении десяти участников уголовных производств прокуроры САП подписали обвинительные акты, шесть дел направлены для рассмотрения в суд.

В частности, наиболее резонансными делами сентября в НАБУ называют задержание депутата Киевсовета и его предполагаемого сообщника по подозрению в присвоении земли стоимостью более 3,5 млн гривен.

Также задержание подозреваемых в завладении и легализации свыше 40 млн гривен "Укрхимтрансаммиака" и  задержание одного из 29-ти предполагаемых участников преступной организации хищения природного газа.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", бывшему заместителю главы "Укрзализныци", директору одного из департаментов и заместителю директора одного из филиалов сообщено о подозрении. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением. 


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