Украинцы все больше страдают от нервных расстройств, - Минсоцполитики

Согласно информации ведомства, более одного млн украинских граждан страдают психическими заболеваниями, что составляет почти три процента населения страны. Наше государства занимает первое место по данному заболеванию в Европе.

Ежегодно два млн украинцев получают "желтый билет" и становятся пациентами психиатрических больниц. По прогнозам специалистов, к 2020 году психические заболевания могут обогнать даже сердечно-сосудистые заболевания, которые сегодня занимают "пальму первенства" по в стране.

Общее количество населения планеты, страдающее психическими заболеваниями составляет один млрд человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно генеральная прокуратура Украины вместе с сотрудниками Национальной полицией Украины проводит обыски в Министерстве социальной политики Украины.