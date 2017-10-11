06:00 11.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцы все больше страдают от нервных расстройств, - Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины утверждает, что каждый третий украинец страдает от нерво-депрессивного расстройства. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Украинцы все больше страдают от нервных расстройств, - Минсоцполитики

Согласно информации ведомства, более одного млн украинских граждан страдают психическими заболеваниями, что составляет почти три процента населения страны. Наше государства занимает первое место по данному заболеванию в Европе.

Ежегодно два млн украинцев получают "желтый билет" и становятся пациентами психиатрических больниц. По прогнозам специалистов, к 2020 году психические заболевания могут обогнать даже сердечно-сосудистые заболевания, которые сегодня занимают "пальму первенства" по в стране.

Общее количество населения планеты, страдающее психическими заболеваниями составляет один млрд человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно генеральная прокуратура Украины вместе с сотрудниками Национальной полицией Украины проводит обыски в Министерстве социальной политики Украины.


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