Украинские медики отправились в РФ на лечения Павла Гриба

По ее словам, только руководствуясь решением ЕСПЧ украинской стороне удалось добиться того, чтобы врачи проели обследования Павла Гриба с целью определения его физического и морального состояния.

В Белорусском МИДе отказались давать информацию по поводу места, куда был вывезен похищенный Гриб и до сегодняшнего дня не давала разрешения на проведение его обследование комиссией Министерства здравоохранения Украины.

В украинском МИДе также требуют, чтобы к украинскому гражданину допустили консулом или дипломатов, на что в ведомстве также не получили одобрительного ответа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", представительство Европейского союза в Украине призывает Россию освободить от ареста украинца Павла Гриба, который находится под стражей в России.