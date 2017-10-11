Убийц Вороненкова готовили в России, - прокуратура

И Ярослав Левенец, и Павел Паршов, находясь в розыске, находились на российской территории. Говорить точно, что они не могли попасть под контроль ФСБ, нельзя. Об этом в среду,11 октября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.

По его словам, когда подозреваемые попали в ряды Национальной гвардии Украины, они уже были хорошо подготовлены. Левенец был начальником отделения, Паршов был бойцом. Оба пользовались авторитетом, хорошо стреляли, хорошо бегали. Левенец проводил занятия с бойцами по боевому гопаку, а Паршов был хорошим боксером, - рассказал он, добавив, что оба они были членами конвертационного центра, который в свое время действовал на территории Днепропетровской области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 октября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что установлены все участники организации убийства Вороненкова. Правоохранители считают, что заказчиком был бывший муж жены Вороненкова, криминальный авторитет Владимир Тюрин.