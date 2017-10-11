Суд перенес заседание по делу Януковича на 19 октября

Он пояснил свою просьбу тем, что может вернуться из России только 13 октября. Как сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко, к ним поступило ходатайство. В среду, 11 октября, во время заседания это ходатайство суд обсудил и принял решение перенести рассмотрение дела.

В свою очередь прокурор главной Военной прокуратуры Украины Максим Крым отметил, что участие адвоката в заседании является обязательным, поэтому его необходимо перенести. При этом он указал, что Герасько должно было хватить недели для командировки в Россию и встречи с обвиняемым Януковичем. Сложившуюся ситуацию представитель прокуратуры расценил как злоупотребление правом на защиту.

После этого суд принял решение о переносе заседания на три часа дня 19 октября.

Напомним, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведении агрессивной войны.

Как сообщал УРА-Информ, 21 августа новым адвокатом для обвиняемого в государственной измене Януковича назначили Максима Герасько.

Предыдущий госадвокат Виталий Мешечек заявил о самоотводе, поскольку "уголовное производство особенно сложное".