10:57 11.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд перенес заседание по делу Януковича на 19 октября

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько направил в Оболонский районный суд города Киева ходатайство об отложении рассмотрения уголовного дела.

Суд перенес заседание по делу Януковича на 19 октября

Он пояснил свою просьбу тем, что может вернуться из России только 13 октября. Как сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко, к ним поступило ходатайство. В среду, 11 октября, во время заседания это ходатайство суд обсудил и принял решение перенести рассмотрение дела.

В свою очередь прокурор главной Военной прокуратуры Украины Максим Крым отметил, что участие адвоката в заседании является обязательным, поэтому его необходимо перенести. При этом он указал, что Герасько должно было хватить недели для командировки в Россию и встречи с обвиняемым Януковичем. Сложившуюся ситуацию представитель прокуратуры расценил как злоупотребление правом на защиту.

После этого суд принял решение о переносе заседания на три часа дня 19 октября.

Напомним, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведении агрессивной войны.

Как сообщал УРА-Информ, 21 августа новым адвокатом для обвиняемого в государственной измене Януковича назначили Максима Герасько.

Предыдущий госадвокат Виталий Мешечек заявил о самоотводе, поскольку "уголовное производство особенно сложное".


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