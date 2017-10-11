Суд определил Сину меру пресечения в виде личного обязательства

Суд определил ему личные обязательства. Как сообщила пресс-служба районного суда города, представитель следствия просил суд о принятии в отношении Сина меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия Син является подозреваемым в уголовных делах о незаконном отчуждении двух элитных земельных участков в областном центре, что квалифицируется по статье Уголовного кодекса Украины Злоупотребление властью или служебным положением.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ноябре 2016 года Орджоникидзевский районный суд признал Сина виновным в деле о нарушении конституционных прав на труд 19 главных врачей коммунальных учреждений здравоохранения областного центра. Суд назначил наказание в виде лишения права занимать должности в органах местного самоуправления и исполнительной власти сроком на два года.