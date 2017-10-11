Следком России заочно арестовали Парасюка и еще троих украинцев

В России их обвинили в "нападении" в 2014-2016 годах на российские дипломатические учреждения в Киеве и Львове. Как сказано в сообщении пресс-службы российского ведомства в среду, 11 октября, следствие установило причастность к "нападению" Владимира Романцова, Алексея Бакая и Владимира Назаренко.

Кроме того, в марте 2016 года за нападение на генеральное консульство России во Львове и "надругательство" над флагом России обвиняется народный депутат Владимир Парасюк.

Против них собраны все доказательства и вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного Кодекса российской Федерации Нападение на учреждение, которое пользуется международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений.

При этом Назаренко и Парасюк также обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации.

В пресс-службе также сообщили, что объявили все лиц в международный розыск, а по ходатайству следствия суд избрал им заочно меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских радикалов, которые в ночь на 17 сентября забросали петардами российское посольство в Киеве. Также еще одно дело открыли на активистов, блокировавших вход в здание во время голосования на выборах в Госдуму.