09:32 11.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Российские силовики в аннексированном Бахчисарае проводят обыски

В среду утром, 11 октября, в городе Бахчисарае в аннексированном Крыму российские силовики проводят обыски.

Российские силовики в аннексированном Бахчисарае проводят обыски

В нескольких домах крымских татар ворвались ФСБшники. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев.

По его словам, в настоящий момент известно об обысках в шести домах. Речь идет, в частности, о помещении Сулеймана Асанова, Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиев и сервера Зекеряева.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляцию фигурантов симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир" - Айдер Салединова и Рустема Исмаилова, Узаира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева и Эмиля Джемаденова. Суд оставил пятерых обвиняемых под стражей.


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