Российские силовики в аннексированном Бахчисарае проводят обыски

В нескольких домах крымских татар ворвались ФСБшники. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев.

По его словам, в настоящий момент известно об обысках в шести домах. Речь идет, в частности, о помещении Сулеймана Асанова, Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиев и сервера Зекеряева.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляцию фигурантов симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир" - Айдер Салединова и Рустема Исмаилова, Узаира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева и Эмиля Джемаденова. Суд оставил пятерых обвиняемых под стражей.