13:41 11.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Реформа "Натфогаза" сделает Украину еще более энергонезависимой, - Мингарелли

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли утверждает, что реформа НАК "Нафтогаз Украины" позволит государству сохранить позиции транзетера газа. 

Реформа

Об этом он рассказал в ходе Украинского газового форума.

По словам Мингарелли, Украина обязана забыть и полностью отказаться от "Северного потока", так как государству необходимо завершить анбандлинг. Европейские частные компании заинтересованы в получении доступа к управлению украинскими ГТС, отметил чиновник.

Национальная акционерная компания"Нафтогаз Украины" уже завершила проведение внутренней реорганизации "Укртрансгаза".

Ранее министр энергетики Насалик заявил, что к 2022 году Украина сможет стать полностью энергонезависимой, использую и разрабатывая внутренние источники добычи сырья для украинских ГТС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не видит на данный момент оснований для поднятия цен на газ для населения.


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