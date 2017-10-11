Реформа "Натфогаза" сделает Украину еще более энергонезависимой, - Мингарелли

Об этом он рассказал в ходе Украинского газового форума.

По словам Мингарелли, Украина обязана забыть и полностью отказаться от "Северного потока", так как государству необходимо завершить анбандлинг. Европейские частные компании заинтересованы в получении доступа к управлению украинскими ГТС, отметил чиновник.

Национальная акционерная компания"Нафтогаз Украины" уже завершила проведение внутренней реорганизации "Укртрансгаза".

Ранее министр энергетики Насалик заявил, что к 2022 году Украина сможет стать полностью энергонезависимой, использую и разрабатывая внутренние источники добычи сырья для украинских ГТС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не видит на данный момент оснований для поднятия цен на газ для населения.