В документе отмечается, что организационное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение деятельности КМУ в сфере европейской и евроатлантической интеграции будет осуществляется Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции.

Офис в частности будет заниматься разработкой и осуществлением мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации и других международных договоров между Украиной и ЕС.

Также ведомство будет осуществлять координацию сотрудничества между Украиной и Евросоюзом, а также государствами - членами ЕС.

В сфере евроатлантической интеграции новоиспеченный Офис, в частности, будет вести политический и военно-политический диалог и практическое сотрудничество с НАТО. Кроме того ведомство будет координировать и контролировать реформирования сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО.

В документе определено, что правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции является самостоятельным структурным подразделением Секретариата Кабинета Министров Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", посол Сирии в Пекине Имад Мустафа заявил, что сирийская армия смогла восстановить контроль почти над всеми стратегически важными нефтяными месторождениями.