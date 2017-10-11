02:00 11.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Правительство создало офис с европейской и евроантлантической интеграции

Правительство утвердило постановление "О Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции". Соответствующие сведения стали известны с постановления за № 759 опубликованного на "Правительственном портале".

Правительство создало офис с европейской и евроантлантической интеграции

В документе отмечается, что организационное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение деятельности КМУ в сфере европейской и евроатлантической интеграции будет осуществляется Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции.

Офис в частности будет заниматься разработкой и осуществлением мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации и других международных договоров между Украиной и ЕС.

Также ведомство будет осуществлять координацию сотрудничества между Украиной и Евросоюзом, а также государствами - членами ЕС.

В сфере евроатлантической интеграции новоиспеченный Офис, в частности, будет вести политический и военно-политический диалог и практическое сотрудничество с НАТО. Кроме того ведомство будет координировать и контролировать реформирования сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО.

В документе определено, что правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции является самостоятельным структурным подразделением Секретариата Кабинета Министров Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", посол Сирии в Пекине Имад Мустафа заявил, что сирийская армия смогла восстановить контроль почти над всеми стратегически важными нефтяными месторождениями.


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