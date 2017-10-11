Полиция задержала чиновника таможенного поста "Броды"

Он попался на взятке в 700 долларов. Как сообщает пресс-служба СБУ, один из руководителей таможенного поста систематически требовал от предпринимателей деньги за не создание искусственных препятствий при растаможивании грузов.

Правоохранители задержали таможенника на рабочем месте при получении очередной взятки. Против задержанного открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Получение взятки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины задержала чиновника- взяточника. Сотрудник отдела таможенного оформления поста "Запорожье - аэропорт" был задержан во время получение 2,4 тысячи долларов. Как сообщает пресс-служба ведомства, чиновник систематически получал деньги с предпринимателей и физических лиц.