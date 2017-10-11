Одесский суд избрал меру пресечения бывшему заместителю городского головы Одессы

Ее подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель детей в лагере "Виктория". Суд определил ей личные обязательства.

Как сообщает прокуратура Одесской области, в своем ходатайстве прокуратура ориентировала суд на определение меры пресечения для указанного лица в виде круглосуточного домашнего ареста.

Теперь прокуратура решает вопрос об обжаловании судебного решения в апелляционной инстанции. Досудебное расследование в уголовном деле продолжается, - пояснили в прокуратуре.

Напомним, апелляционный суд области оставил под арестом директора детского оздоровительного комплекса " Виктория", в котором произошел пожар.

Как сообщал УРА-Информ, пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября 2017 года. В результате инцидента погибли три ребенка. Всего в лагере на момент возгорания находилось 150 детей.