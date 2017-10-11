11:32 11.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Одесский суд избрал меру пресечения бывшему заместителю городского головы Одессы

Приморский районный суд городе Одессы во вторник вечером, 10 октября, избрал меру пресечения бывшему заместителю городского главы.

Одесский суд избрал меру пресечения бывшему заместителю городского головы Одессы

Ее подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель детей в лагере "Виктория". Суд определил ей личные обязательства.

Как сообщает прокуратура Одесской области, в своем ходатайстве прокуратура ориентировала суд на определение меры пресечения для указанного лица в виде круглосуточного домашнего ареста.

Теперь прокуратура решает вопрос об обжаловании судебного решения в апелляционной инстанции. Досудебное расследование в уголовном деле продолжается, - пояснили в прокуратуре.

Напомним, апелляционный суд области оставил под арестом директора детского оздоровительного комплекса " Виктория", в котором произошел пожар.

Как сообщал УРА-Информ, пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября 2017 года. В результате инцидента погибли три ребенка. Всего в лагере на момент возгорания находилось 150 детей.


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