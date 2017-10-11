17:20 11.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине выявлен арсенал оружия

На Харьковщине правоохранители выявили гранатомет, а также гранаты, тротиловые шашки и прочее.

На Харьковщине выявлен арсенал оружия

Так, сотрудники Люботинского отделения полиции на Харьковщине выявили по месту жительства 89-летнего мужчины - жителя с. Песочин – серьезный арсенал оружия. Такие данные распространила недавно пресс-служба полиции региона.

В дежурную часть поступили сведения от 42-летней жительницы села о том, что около кладбища она видела подозрительный пакет. На месте правоохранителями был обнаружен гранатомет, а также замечены две мины, запал, более двух тысяч патронов, а также девять гранат "Ф-1", магазины для автомата Калашникова и многое другое.

Как сообщал УРА-Информ, в столице был задержан мужчина с гранатой.


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