На Харьковщине выявлен арсенал оружия

Так, сотрудники Люботинского отделения полиции на Харьковщине выявили по месту жительства 89-летнего мужчины - жителя с. Песочин – серьезный арсенал оружия. Такие данные распространила недавно пресс-служба полиции региона.

В дежурную часть поступили сведения от 42-летней жительницы села о том, что около кладбища она видела подозрительный пакет. На месте правоохранителями был обнаружен гранатомет, а также замечены две мины, запал, более двух тысяч патронов, а также девять гранат "Ф-1", магазины для автомата Калашникова и многое другое.

Как сообщал УРА-Информ, в столице был задержан мужчина с гранатой.