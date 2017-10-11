01:30 11.10.2017 | Общество | Новости
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На двадцати самых популярных пляжах Таиланда запретят курить

Власти Таиланда приняли решение запретить курение на двадцати самых популярных пляжах.

На двадцати самых популярных пляжах Таиланда запретят курить

Целью такого решение является очистка пляжей от огромного числа окурков, которые к вечеру ковром покрывают песок. Как сообщает во вторник, 20 октября, газета Bangkok Post, обследования показывают, что проведенное департаментом морских и прибрежных ресурсов морского биологического центра Пхукета, на каждом квадратном метре пляжа валяется по окурку, а на площади в 2,5 квадратных километров их более ста.

Окурки составляют около трети всего мусора, собираемого на пляжах. В департаменте также отмечают, что окурки, ежедневно выбрасываемые на дороги Пхукета, засоряют систему ливневой канализации, создавая проблемы при наводнениях.

По данным издания запрет коснется пляжей Мае Пим в Районге, Лаем Синг в Чантабури, Банг Саен, Паттайя и Ко Си Чанг в Чонбури, Ча-Ам в Пхетчабури, Хуа Хин в Кири Кан, Патонг на Пхукете, Ко Самуи в Сурат Тхани и другие. Остальные популярные пляжи Таиланда также войдут в список, но позже.

При этом за куиение будет установлено наказание - год тюремного заключения и/или штраф до трех тысяч долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Таиланде в январе прогремели взрывы. Возле одного из ресторанов на пляже в районе Сонгкхла на юге страны произошли сразу два взрыва. По предварительным данным, погибла одна женщина.


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