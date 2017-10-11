На двадцати самых популярных пляжах Таиланда запретят курить

Целью такого решение является очистка пляжей от огромного числа окурков, которые к вечеру ковром покрывают песок. Как сообщает во вторник, 20 октября, газета Bangkok Post, обследования показывают, что проведенное департаментом морских и прибрежных ресурсов морского биологического центра Пхукета, на каждом квадратном метре пляжа валяется по окурку, а на площади в 2,5 квадратных километров их более ста.

Окурки составляют около трети всего мусора, собираемого на пляжах. В департаменте также отмечают, что окурки, ежедневно выбрасываемые на дороги Пхукета, засоряют систему ливневой канализации, создавая проблемы при наводнениях.

По данным издания запрет коснется пляжей Мае Пим в Районге, Лаем Синг в Чантабури, Банг Саен, Паттайя и Ко Си Чанг в Чонбури, Ча-Ам в Пхетчабури, Хуа Хин в Кири Кан, Патонг на Пхукете, Ко Самуи в Сурат Тхани и другие. Остальные популярные пляжи Таиланда также войдут в список, но позже.

При этом за куиение будет установлено наказание - год тюремного заключения и/или штраф до трех тысяч долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Таиланде в январе прогремели взрывы. Возле одного из ресторанов на пляже в районе Сонгкхла на юге страны произошли сразу два взрыва. По предварительным данным, погибла одна женщина.