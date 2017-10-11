МВД обратился в Интерпол из-за политического преследования украинцев в России, - Аваков

В связи с очередной провокацией России, Украина обращает внимание генерального секретаря Интерпола на недопустимость использования российской стороной механизмов МОКП - Интерпол для политического преследования граждан Украины. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил глава ведомства Арсен Аваков.

Он также прокомментировал информацию российских СМИ о международном розыске ряда граждан Украины, в том числе народного депутата Владимира Парасюка и пояснил, что согласно уставу, Интерпол не рассматривает дела военного, религиозного, политического и расового характера.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, следственный комитет Российской Федерации заявил, о заочном аресте четырех граждан Украины. В России их обвинили в " нападении" в 2014-2016 годах на российские дипломатические учреждения в Киеве и Львове. Как сказано в сообщении пресс-службы российского ведомства в среду, 11 октября, следствие установило причастность к "нападению" Владимира Романцова, Алексея Бакая и Владимира Назаренко. Кроме того, в марте 2016 года за нападение на генеральное консульство России во Львове и "надругательство" над флагом России обвиняется народный депутат Владимир Парасюк.