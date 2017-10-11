13:17 11.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ЛНР погашает Киеву долги за воду, – ОБСЕ

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали передачу денежных средств из ведомства оккупированного Луганска за воду. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

 

ЛНР погашает Киеву долги за воду, – ОБСЕ

В пресс-службе миссии не уточнили, о какой именно сумме задолженности идет речь. Передача денег осуществлялась в Счастье Луганской области.

Находясь по обе стороны моста к югу от Счастья, наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов в подконтрольные.

Добавим, передача этих денежных средств осуществлялась в связи с задолженностью по водоснабжению.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", работники правоохранительных органов сумели разоблачить схему нелегальных поставок продуктов питания на оккупированную территорию Донбасса.


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