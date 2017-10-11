ЛНР погашает Киеву долги за воду, – ОБСЕ

В пресс-службе миссии не уточнили, о какой именно сумме задолженности идет речь. Передача денег осуществлялась в Счастье Луганской области.

Находясь по обе стороны моста к югу от Счастья, наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов в подконтрольные.

Добавим, передача этих денежных средств осуществлялась в связи с задолженностью по водоснабжению.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", работники правоохранительных органов сумели разоблачить схему нелегальных поставок продуктов питания на оккупированную территорию Донбасса.