400 тысяч граждан приняли участие в забастовках во Франции

Такие данные распространило Le Figaro. Согласно этим данным – французское Министерство внутренних дел недавно насчитало 183 тысяч участников митингов в провинциях, а также 26 тысяч - в Париже. Согласно данным МВД, в целом по стране проходит 186 акций.

Согласно же оценкам Всеобщей конфедерации труда – в стране уже выступило около 400 тысяч государственных служащих, из которых примерно 45 тысяч – именно в столице.

Как сообщал УРА-Информ, государственные служащие Франции планировали масштабные забастовки.