11:20 11.10.2017 | Общество | Новости
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400 тысяч граждан приняли участие в забастовках во Франции

Согласно разным данным – во Франции в забастовках против реформ в сфере экономики президента франции Эммануэля Макрона участие уже приняли от 200 до 400 тысяч граждан.

400 тысяч граждан приняли участие в забастовках во Франции

Такие данные распространило Le Figaro. Согласно этим данным – французское Министерство внутренних дел недавно насчитало 183 тысяч участников митингов в провинциях, а также 26 тысяч - в Париже. Согласно данным МВД, в целом по стране проходит 186 акций.

Согласно же оценкам Всеобщей конфедерации труда – в стране уже выступило около 400 тысяч государственных служащих, из которых примерно 45 тысяч – именно в столице.

Как сообщал УРА-Информ, государственные служащие Франции планировали масштабные забастовки.


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