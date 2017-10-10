Во вторник погода порадует Украину ясной погодой

Существенных осадков сегодня не ожидается. Ветер юго-западный, западный, 7-12 метров на секунду. Температура воздуха днем удержится в пределах 10-15 градусов тепла.

В Киеве сегодня без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 2-4 градуса тепла. Днем потеплеет до 12-14 градусов.

На западе Украины днем возможен небольшой дождь. Ночная температура воздуха опустится до отметки в 1-6 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 9-15 градусов.

На севере страны во вторник будет сухо. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов со знаком плюс. Днем термометры покажут от 8 до 15 теплых градусов.

В центре Украины без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет от 1 до 7 теплых градусов. Днем потеплеет до 10-15 градусов.

На востоке страны сегодня синоптики осадков не обещают. Температура воздуха ночью удержится в пределах 3-8 градусов со знаком плюс. Днем будет от 10 до теплых 16 градусов.

На юге Украины без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и тепло. Утром местами туман. Ночью температура воздуха составит 5-10 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов.