В Украине зимой появится около 50 местных эфирных радиостанций, - Нацсовет

Об этом на пресс-конференции заявил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Согласно его словам, в течение зимы около пятидесяти населенных пунктов Украины получат новые местные эфирные радиостанции. Участие в конкурсе смогут принять и проводные радиостанции, которые в случае победы смогут перейти на эфирное вещание.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Ган призвал украинское правительство обеспечить полное финансирование общественное вещание в 2018 году.

По его словам, проект бюджета 2018 для Общественного вещания может быть уменьшен до 50% от предусмотренной законом суммы.