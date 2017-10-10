14:22 10.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине зимой появится около 50 местных эфирных радиостанций, - Нацсовет

До конца текущего года в Украине появится около пятидесяти новых местных эфирных радиостанций. 

В Украине зимой появится около 50 местных эфирных радиостанций, - Нацсовет

Об этом на пресс-конференции заявил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Согласно его словам, в течение зимы около пятидесяти населенных пунктов Украины получат новые местные эфирные радиостанции. Участие в конкурсе смогут принять и проводные радиостанции, которые в случае победы смогут перейти на эфирное вещание.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Ган призвал украинское правительство обеспечить полное финансирование общественное вещание в 2018 году.

По его словам, проект бюджета 2018 для Общественного вещания может быть уменьшен до 50% от предусмотренной законом суммы.


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