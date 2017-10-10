В Украине начнут работать региональные отделы по борьбе с коррупцией

Председатель Общественного совета при МВД Владимир Мартыненко считает, что именно борьба с коррупционерами, аферистами, мошенниками и взяточниками и является осноным приоритетом органов внутренних дел.

Он подчеркнул, что ведомство не всегда способно уследить за огромным потоком жалоб в адрес службы, особенно что касается вопроса коррупции, то на фоне больших задержаний и дел в областях за ней трудно уследить.

Потому и было принято решение о создании региональных комитетов по борьбе с коррупцией на местах, чтобы и гражданские организации, и власти имели возможность быстро и адекватно реагировать в случае уличения должностных лиц во взяточничестве.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в МВД назвали три основные версии взрыва в Киеве.